В Башкирии обсуждают новые меры поддержки участников СВО

В Башкортостане обсуждают новые меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Уходящий год был объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В этот период открылся реабилитационный центр «Салют», готовится к вводу геронтологический центр «Именлек», заработал Центр полезной дневной занятости для инвалидов «Ритм». Мультицентр социальной и трудовой интеграции – еще одно новшество, когда по заказу работодателя готовят специалиста.