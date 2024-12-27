В Уфе прошёл открытый фестиваль по чир спорту

И это не только про группу поддержки. Чир спорт подразумевает выступления на турнирах разного уровня с присвоением разрядов или званий. О фестивале и его участниках, командах и развитии этой дисциплины в республике – в нашем сюжете.

Фестивальная программа турнира – выступление самых юных его участников. Ребята – воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Кроме занятий физкультурой, они успевают вместе с педагогами готовить номера.

Все как в профессиональном спорте. Судьи оценивают сложность программы, элементы, поддержки, костюмы, ставят оценки и за артистизм

Чир спорт – командное спортивное направление, в котором есть элементы хореографии, гимнастики и акробатики. В республике этот фестиваль проводится в 11-й раз. Начинали с нескольких коллективов, сейчас только детских команд больше 20. Участники приехали со всей республики.

Подготовились к соревнованиям и родители. Одни поддерживают детей с трибун, другие сами стали частью чир спорта. Свои номера подготовили мамы юных спортсменов. Они не танцоры, не гимнасты и даже не фитнес-инструкторы. Но сумели собрать команду и выступить на фестивале «PRO ЧИР».