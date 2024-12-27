Радий Хабиров посетил новые поликлиники в Уфе

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон открылись сразу два новых медучреждения: филиал терапевтического отделения больницы №5 и педиатрическое отделение детской поликлиники. Это позволило местным жителям сократить время поездки к врачу и получать всю необходимую помощь в комфортных условиях. С врачами и пациентами сегодня встретился Глава Башкортостана.
На поправку пациенты теперь идут быстрее, шутят врачи. Не нужно тратить время на поездку в больницу. За смену молодые специалисты успевают принять десятки человек.
Ранее жителям приходилось ездить в центр города, теперь первичную медицинскую помощь можно получить в своём микрорайоне. Открытие медучреждения стало возможным благодаря программе модернизации, стартовавшей в 2023-м по инициативе Радия Хабирова. На ее реализацию в этом году в бюджете было предусмотрено 500 млн рублей.
Удобнее стало не только взрослым пациентам, но и самым маленьким. По соседству открылся филиал педиатрического отделения детской поликлиники №2. По словам молодых мамочек, для них это самый лучший подарок перед Новым годом. Раньше, чтобы попасть на приём, им приходилось с санками и колясками добираться до Амантая. Сейчас же все специалисты в шаговой доступности от дома.
В Кузнецовском затоне проживают много молодых семей с маленькими детьми, поэтому поликлиника была необходима. Большие светлые кабинеты, современное оборудование — для пациентов создали комфортные условия.
Многие мамочки, ожидая своей очереди на приём, смогли пообщаться и с Главой Башкортостана. Дома в новом микрорайоне выросли словно грибы после дождя. А спустя пару лет жители начали поднимать острые вопросы о нехватке медучреждений. Ситуацию удалось решить в рамках программы модернизации первичного звена. Она рассчитана до 2030 года и обойдётся в 8 миллиардов рублей.
И это не считая модульных ФАПов, которых только в этом году открыли более 130-ти. На 2025-й запланировано не меньше.
Новое отделение в Кузнецовском Затоне обслуживает более 4 тысяч детей. Прием ведут пять педиатров. Имеется прививочная и процедурная комнаты, кабинеты приёма офтальмолога, детского хирурга, уролога-андролога, оториноларинголога, невролога. Радий Хабиров осмотрел рабочие места врачей и диагностические кабинеты.
Педиатрическое отделение полностью адаптировано для маломобильных и слабовидящих людей. А разделение потоков пациентов позволяет избежать контакта здоровых детей с заболевшими.
Во время посещения поликлиники Радий Хабиров, общаясь с жителями, отметил, что в микрорайоне появятся и другие социальные объекты, которые не менее долгожданны, особенно для будущих первоклассников.