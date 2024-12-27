В Башкирии поймали гаражного грабителя

В Стерлитамаке задержали мужчину, который на протяжении четырех лет грабил гаражи. 49-летний местный житель использовал отвертку, чтобы вскрывать врезные замки и действовал преимущественно ночью, перевозив украденные вещи на своем автомобиле «Нива».

Многие жертвы не замечали пропажу своих вещей спустя несколько месяцев, что затрудняло его поимку. По информации полиции, для сбора всех улик потребовалось более трех грузовиков.