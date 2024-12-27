В Башкирии поймали гаражного грабителя

В Стерлитамаке задержали мужчину, который на протяжении четырех лет грабил гаражи. 49-летний местный житель использовал отвертку, чтобы вскрывать врезные замки и действовал преимущественно ночью, перевозив украденные вещи на своем автомобиле «Нива».
Многие жертвы не замечали пропажу своих вещей спустя несколько месяцев, что затрудняло его поимку. По информации полиции, для сбора всех улик потребовалось более трех грузовиков.
Злоумышленник признался в 27 кражах, по каждому из которых были открыты уголовные дела. Он объяснил свои действия отсутствием постоянной работы, часть украденного он пытался продать. В настоящий момент мужчина арестован. Общий ущерб и список всех потерпевших пока не установлены.