В Уфе открыли Шакшинский мост

В Уфе запустили движение по Шакшинскому мосту. Состоялось его техническое открытие после ремонтных работ. Они велись на участке с весны 2023-го. За текущий год мост перекрывали несколько раз. Сегодня при участии главы республики Радия Хабирова проезд был открыт полностью.
Автомобильные гудки разносятся над Белой. Коммунальная техника первой проехала по вновь открытому участку Шакшинского моста. Это особенное событие не только для водителей, но и для рабочих: за их плечами огромный труд.
Мост простроили в 1984 году. Он давно требовал ремонта. Задача была не просто устранить повреждения, но укрепить все конструкции, чтобы продлить срок жизни участка.
Ремонтные работы на Шакшинском мосту начались весной 2023-го. За текущий год его перекрывали несколько раз. В ноябре движение запустили по одной полосе, вторую открыли 25 декабря.
Теперь никаких ограничений нет. Провести ремонт помог нацпроект «Безопасные качественные дороги». Около 2 млрд рублей было выделено из федерального бюджета. Глава Башкортостана отметил, что строительству мостов в республике уделяют большое внимание. Сейчас идет реконструкция двух мостов через Белую.
Шакшинский мост — это северные ворота Уфы. Полностью сдадут объект только в феврале. Необходимо завершить ремонт ливнёвок и подсветки. Но перекрывать движение для этого уже не нужно. Все виды транспорта могут проезжать по участку без ограничений.