В Уфе открыли Шакшинский мост

В первую очередь, конечно, надо завершить работу над арочным мостом. Работу эту мы завершим, там все понятно. Ну, конечно, Затонский мост вызывает очень серьезные опасения. Нам примерно уже цена понятна, и есть у нас проекты, экспертиза. В любом случае, где-то через год мы должны приступать, источник финансирования сейчас думаем, какой. Соответственно, у нас еще два моста в работе, это в сторону Интернациональной, Нижегородский мост. Здесь мы тоже ищем варианты по концессиям. Все-таки Восточный выезд показал, что мы людям даем альтернативу в этом плане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан