В Уфе открыли Шакшинский мост

В Уфе запустили движение по Шакшинскому мосту. Состоялось его техническое открытие после ремонтных работ. Они велись на участке с весны 2023-го. За текущий год мост перекрывали несколько раз. Сегодня при участии главы республики Радия Хабирова проезд был открыт полностью.

Автомобильные гудки разносятся над Белой. Коммунальная техника первой проехала по вновь открытому участку Шакшинского моста. Это особенное событие не только для водителей, но и для рабочих: за их плечами огромный труд.

Изначально железо покрывалось несколькими слоями. Потом асфальт и так далее. То есть это очень тяжело. Работали круглосуточно. То есть одни бригады работают ночью, другие бригады работают днем. Ну сделали, он теперь как новый. Не как новый, а новый. Всё для наших же жителей родного Башкортостана.

Виталий Солдатов, монтажник железобетонных изделий 4 уровня

Мост простроили в 1984 году. Он давно требовал ремонта. Задача была не просто устранить повреждения, но укрепить все конструкции, чтобы продлить срок жизни участка.

Была произведена полная замена подвесных и пролетных строений эстакадной части с железобетонных на стальные с автотропной плитой. Это современная технология, позволяющая довольно длительно эксплуатировать мост. За счет этого расчетный срок эксплуатации продлен на 50 лет.

Сергей Федотов

Ремонтные работы на Шакшинском мосту начались весной 2023-го. За текущий год его перекрывали несколько раз. В ноябре движение запустили по одной полосе, вторую открыли 25 декабря.

Фото №1 - В Уфе открыли Шакшинский мост

Теперь никаких ограничений нет. Провести ремонт помог нацпроект «Безопасные качественные дороги». Около 2 млрд рублей было выделено из федерального бюджета. Глава Башкортостана отметил, что строительству мостов в республике уделяют большое внимание. Сейчас идет реконструкция двух мостов через Белую.

В первую очередь, конечно, надо завершить работу над арочным мостом. Работу эту мы завершим, там все понятно. Ну, конечно, Затонский мост вызывает очень серьезные опасения. Нам примерно уже цена понятна, и есть у нас проекты, экспертиза. В любом случае, где-то через год мы должны приступать, источник финансирования сейчас думаем, какой. Соответственно, у нас еще два моста в работе, это в сторону Интернациональной, Нижегородский мост. Здесь мы тоже ищем варианты по концессиям. Все-таки Восточный выезд показал, что мы людям даем альтернативу в этом плане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Шакшинский мост — это северные ворота Уфы. Полностью сдадут объект только в феврале. Необходимо завершить ремонт ливнёвок и подсветки. Но перекрывать движение для этого уже не нужно. Все виды транспорта могут проезжать по участку без ограничений.

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