Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие дни

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни. По информации Башгидромета, сегодня, 28 декабря, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах возможны гололед и наледь на проводах и деревьях. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Ветер умеренный, западный. Температура воздуха в течение дня составит от 0 до -5°C.
В воскресенье, 29 декабря, на некоторых участках также ожидается небольшой снег и гололед. Ветер останется умеренным Температура в ночное время составит от -7 до -12°C, днем от -4 до -9°C.
В понедельник, 30 декабря, будут небольшие снегопады и гололед. Ветер умеренный. Температура ночью колеблется между -7 и -12°C, при прояснениях возможны более низкие значения от -17 до -22°C. Днем от -4 до -9°C.