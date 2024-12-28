Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие дни

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни. По информации Башгидромета, сегодня, 28 декабря, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах возможны гололед и наледь на проводах и деревьях. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Ветер умеренный, западный. Температура воздуха в течение дня составит от 0 до -5°C.