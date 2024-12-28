В Иглинском районе открылась новая врачебная амбулатория

Амбулатория будет обслуживать жителей двух населенных пунктов, а это почти 3 тысячи человек, в том числе 612 детей. Теперь им не надо будет отправляться за медицинской помощью в райцентр. В новом комфортном здании, оснащенном всем необходимым оборудованием, можно будет получить консультации врачей, пройти вакцинацию, оформить больничный лист и не только.