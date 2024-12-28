В Иглинском районе открылась новая врачебная амбулатория

Подарок
жителям накануне Нового года. В селе Тавтиманово Иглинского района открылась
врачебная амбулатория. Новый объект появился благодаря программе «Модернизация
первичного звена» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Амбулатория
будет обслуживать жителей двух населенных пунктов, а это почти 3 тысячи
человек, в том числе 612 детей. Теперь им не надо будет отправляться за
медицинской помощью в райцентр. В новом
комфортном здании, оснащенном всем необходимым оборудованием, можно
будет получить консультации врачей, пройти вакцинацию, оформить больничный лист
и не только.
В нашей врачебной амбулатории будут
открываться больничные листы. Со временем откроется дневной стационар, где
будут делать уколы, будут проводиться капельницы на дневном стационаре. В нашей
амбулатории будем снимать ЭКГ, обслуживать детское население, делать прививки
детскому и взрослому населению. Ходим также по вызовам.Марина Хуснутдинова, фельдшер Тавтимановской врачебной амбулатории
Открытие
новой врачебной амбулатории в селе Тавтиманово в первую очередь решит проблемы
по медицинскому обслуживанию старшего поколения сельчан, которым было тяжело
добираться до поликлиники в Иглино. Всего в 2024 году в районе было открыто два
фельдшерско-акушерских пункта, два офиса врача общей практики и одна врачебная
амбулатория.
Очень красивый, прекрасный объект,
тёплый, оснащенный. Здесь работают прекрасные люди, прекрасный коллектив.
Конечно, население откликнулось на такое событие. Для сельчан это огромный
праздник. Вместо старого ФАПа открылась большая врачебная амбулатория.Марат Шарафутдинов, заместитель главного врача городской клинической больницы №21 г. Уфы
Большая благодарность, конечно,
Правительству Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики
Башкортостан. У нас до Нового года мы еще один ФАП откроем, и в этом году мы
говорим, что эти «дворцы здоровья» будут служить долго нашим жителям.Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района