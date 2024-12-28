В Уфе чествовали лучших врачей Башкирии

На республиканском этапе всероссийского конкурса медики представили 247 работ. По результатам голосования определили 28 победителей, прошедших на третий этап, и 84 призера по региону, которые получили денежное вознаграждение. Победителями последнего этапа стали два специалиста из Башкортостана.

Впервые конкурс «Лучший врач года» провели в России в 2001 году по инициативе Министерства здравоохранения. С тех пор он проходит ежегодно и имеет большое значение для специалистов – позволяет отметить лучших врачей в разных областях здравоохранения. Также это служит стимулом для повышения качества оказания медпомощи и развития единой корпоративной культуры среди врачей.