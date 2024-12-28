Врачи Уфы предотвратили повторный инсульт у пациента

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Уфе предотвратили повторный инсульт.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, во время планового обследования врачи обнаружили у мужчины критическое сужение сонной артерии до 90%. При этом ранее у него уже был инсульт. Пациента оперативно направили в отделение сосудистой хирургии. Ему успешно удалили бляшку.
Благодаря своевременному вмешательству риск повторного инсульта снизился практически до нуля, и пациент уже готовится к выписке.
Фото: министерство здравоохранения РБ.