Врачи Уфы предотвратили повторный инсульт у пациента

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Уфе предотвратили повторный инсульт.

Фото №1 - Врачи Уфы предотвратили повторный инсульт у пациента

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, во время планового обследования врачи обнаружили у мужчины критическое сужение сонной артерии до 90%. При этом ранее у него уже был инсульт. Пациента оперативно направили в отделение сосудистой хирургии. Ему успешно удалили бляшку.

Благодаря своевременному вмешательству риск повторного инсульта снизился практически до нуля, и пациент уже готовится к выписке.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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