Врачи Уфы предотвратили повторный инсульт у пациента

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, во время планового обследования врачи обнаружили у мужчины критическое сужение сонной артерии до 90%. При этом ранее у него уже был инсульт. Пациента оперативно направили в отделение сосудистой хирургии. Ему успешно удалили бляшку.