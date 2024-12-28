В России запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны

В России принято решение об отмене звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Это сделано с целью борьбы с мошенничеством.
Из перечня убрали лицензию, позволяющую передавать интернет-данные с наложением голосовой информации. Ранее она давала возможность осуществлять звонки через интернет на номера стационарных и мобильных телефонов, что часто использовали мошенники для подмены номеров. Теперь с отменой данной лицензии будет ограничена возможность таких преступлений, так как связь между сетями передачи данных и телефонными сетями исключена.
При этом сообщается, что данное решение не затронет обычных пользователей телефонной связи. Те, кто общается через мессенджеры, продолжат использовать специальные приложения для связи по интернету, не прибегая к услугам мобильной и стационарной связи.