В России запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны

Из перечня убрали лицензию, позволяющую передавать интернет-данные с наложением голосовой информации. Ранее она давала возможность осуществлять звонки через интернет на номера стационарных и мобильных телефонов, что часто использовали мошенники для подмены номеров. Теперь с отменой данной лицензии будет ограничена возможность таких преступлений, так как связь между сетями передачи данных и телефонными сетями исключена.