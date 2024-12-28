Жительница Уфы обвиняется в создании фиктивных компаний

Жительницу Уфы ожидает суд за участие в создании фиктивных компаний. По данным пресс-службы прокуратуры республики, женщина помогала создавать несуществующие фирмы и предоставляла доступ к их счетам другим людям.

Следствие установило, что она, получив 10 тысяч рублей, согласилась выступить подставным лицом для регистрации коммерческой компании, не планируя ею управлять. Женщина предоставила необходимые документы, зарегистрировала фирму, открыла банковские счета и передала информацию стороннему лицу.