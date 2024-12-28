Радий Хабиров подвел итоги года для Башкирии

Жителям республики рекомендовали воздержаться от использования фейерверков и петард. Ввиду непростой обстановки подобные вещи сейчас неуместны. Об этом рассказали на оперативном совещании в Правительстве. Это было заключительное заседание в этом году. Главе республики доложили о готовности к празднованию Нового года, а также были подведены предварительные итоги 2024 года.
Конец года — время подводить итоги. И хотя окончательные цифры пока не подведены, предварительные уже обнадеживают. На 25% рост по инвестициям, почти на 6% — по внешнеторговому обороту. Очень много реализованных дорожных проектов. Целый ряд объектов открыли в сфере медицины, образования, многое сделали в сфере культуры.
Увы, не по всем показателям цели завершены. В регионе до сих пор не смогли закрыть нехватку врачей и среднего медперсонала. Кроме того, нет темпов роста в сельхозпроизводстве. Эту работу также нужно усилить. Самое главное, как отметил Радий Хабиров, изменения в лучшую сторону должны ощущать жители.
На повестку нынешнего совещания был вынесен всего один ключевой вопрос: подготовка к новогодним праздникам. Для охраны правопорядка задействуют почти 3,5 тысяч человек, включая полицейских, сотрудников ЧОПов и общественников. Жителям по понятным причинам рекомендовано воздерживаться от использования пиротехники: фейерверков и петард.
В режиме повышенной готовности будут находиться и аварийные бригады для решения коммунальных вопросов. Радий Хабиров поручил чиновникам организовать в особом режиме работу транспорта, а также держать на контроле ситуацию с уборкой мусора и снега.
В Башкортостане на новогодние праздники запланировали более 28 тысяч культурно-массовых мероприятий. С подробным календарем событий жители смогут ознакомиться на портале «Культурный мир Башкортостана».
46-я по счету оперативка главы республики стала заключительной в уходящем году. Что интересно, ровно столько же прошло и в 2023-м. Как отметил Радий Хабиров, это хороший инструмент для решения важных задач. Для наглядности, на прошедших совещаниях рассмотрели 180 ключевых вопросов. К исполнению дано 360 поручений. Эта работа будет продолжена уже в новом 2025-м году.