Радий Хабиров подвел итоги года для Башкирии

Жителям республики рекомендовали воздержаться от использования фейерверков и петард. Ввиду непростой обстановки подобные вещи сейчас неуместны. Об этом рассказали на оперативном совещании в Правительстве. Это было заключительное заседание в этом году. Главе республики доложили о готовности к празднованию Нового года, а также были подведены предварительные итоги 2024 года.

Конец года — время подводить итоги. И хотя окончательные цифры пока не подведены, предварительные уже обнадеживают. На 25% рост по инвестициям, почти на 6% — по внешнеторговому обороту. Очень много реализованных дорожных проектов. Целый ряд объектов открыли в сфере медицины, образования, многое сделали в сфере культуры.

Уважаемые коллеги! Президентом страны принят Указ о национальных целях развития России до 2030 года. Сформированы новые национальные проекты по всем ключевым показателям. Нам уже с 1 января 2025 года предстоит начать большую многоплановую работу по реализации утверждённых Президентом страны 28 федеральных проектов в составе 12 национальных проектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Увы, не по всем показателям цели завершены. В регионе до сих пор не смогли закрыть нехватку врачей и среднего медперсонала. Кроме того, нет темпов роста в сельхозпроизводстве. Эту работу также нужно усилить. Самое главное, как отметил Радий Хабиров, изменения в лучшую сторону должны ощущать жители.

И главные для нас показатели — это благополучие людей, то, как люди себя ощущают в этом мире, в этой среде. Это понятные и счётные показатели: заработная плата, хорошие условия труда, развитая социальная сфера, комфортная среда, общественная безопасность. В общем, всё, что определяет простой человеческий быт и формирует то, что мы называем нормальной человеческой счастливой жизнью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На повестку нынешнего совещания был вынесен всего один ключевой вопрос: подготовка к новогодним праздникам. Для охраны правопорядка задействуют почти 3,5 тысяч человек, включая полицейских, сотрудников ЧОПов и общественников. Жителям по понятным причинам рекомендовано воздерживаться от использования пиротехники: фейерверков и петард.

В режиме повышенной готовности будут находиться и аварийные бригады для решения коммунальных вопросов. Радий Хабиров поручил чиновникам организовать в особом режиме работу транспорта, а также держать на контроле ситуацию с уборкой мусора и снега.

В Башкортостане на новогодние праздники запланировали более 28 тысяч культурно-массовых мероприятий. С подробным календарем событий жители смогут ознакомиться на портале «Культурный мир Башкортостана».