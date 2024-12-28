В Уфе открылась выставка «Верность акварели»

«Верность акварели». Так называется очередная выставка народной художницы Башкортостана Лейсан Рахматуллиной. Экспозиция открылась в выставочном зале 2-й детской художественной школы Уфы. На открытие выставки собрались учащиеся школы, коллеги и друзья мастера кисти. Картины написаны в разных жанрах.

Увидеть работы мастера будет особо полезно для учащихся школы. Искусствоведы отмечают высокое мастерство исполнения каждой работы. Выставка «Верность акварели» от Лейсан Рахматуллиной будет работать до конца января с перерывом на зимние каникулы.