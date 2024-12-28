ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Северсталью» в домашнем матче

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию череповецкой «Северстали». Сегодня на «Уфа Арене» башкирский коллектив встретился с соперником Западной конференции. Первые двадцать минут прошли без голов. Счёт в этой встрече во втором периоде открыл Егор Сучков, который пропустил пять предыдущих игр из-за травмы.

Он сумел реализовать большинство. А Данил Алалыкин удвоил преимущество уфимцев за 7 секунд до конца второго игрового отрезка. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. Итоговый счет 2:0 — победа «юлаевцев». Послезавтра уфимцы проведут заключительный матч в этом году против «Барыса» из Астаны. В этот же день на «Уфа-Арене» пройдет ежегодная акция «Мишкопад».