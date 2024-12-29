В Уфе девочка застряла головой в решётке

Инцидент произошёл в доме №70б по улице Менделеева. В квартире без взрослых находились две маленькие девочки. Одна из них выглянула в окно и застряла в решётке. Девочка начала громко плакать, чем привлекла внимание соседей. Они и вызвали спасателей, а сами укутали малышку, чтобы она не замёрзла.