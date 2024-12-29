В Уфе девочка застряла головой в решётке

В Уфе помощь спасателей потребовалась 4-летней девочке. Малышка застряла головой в оконной решётке.
Инцидент произошёл в доме №70б по улице Менделеева. В квартире без взрослых находились две маленькие девочки. Одна из них выглянула в окно и застряла в решётке. Девочка начала громко плакать, чем привлекла внимание соседей. Они и вызвали спасателей, а сами укутали малышку, чтобы она не замёрзла.
Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали прутья и освободили ребёнка. В медицинской помощи малышка не нуждалась. Детей передали сотрудникам полиции.
Фото: УГЗ г. Уфы.