В Уфе из-за пожара эвакуировали 130 жильцов

Сегодня, 29 ноября, в Уфе зафиксировали крупное возгорание. Подробности рассказали в МЧС региона.

В многоэтажном доме по улице Фронтовых бригад огнём охватило квартиру на 8 этаже. Спасатели прибыли на место возгорание в течение 5 минут. При этом подъезд к дому был затруднён из-за припаркованных машин.

По лестничным маршам пожарные вывели двух детей и трёх взрослых. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 130 человек. На месте работали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за точечного светильника на потолке.