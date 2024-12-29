Военкоры БСТ стали победителями конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

На самом деле очень приятно оказаться в числе первых победителей этой новой премии. Честно сказать, мы не ради каких-то наград и премий ездим в зону спецоперации. Буквально в конце прошлой недели мы вернулись из десятой по счету поездки. Пару лет назад никто не думал, что в Башкортостане появится такая категория журналистов – военных корреспондентов, но так сложилось, что наш профессиональный долг – отправиться туда. Многие меня спрашивают: «чем ты отправился туда добровольно и самый первый?». А я говорю: «Ну, а как? Увидеть всё своими глазами, как есть на самом деле».

Азат Садреев, военный корреспондент службы новостей телеканала БСТ