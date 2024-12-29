Военкоры БСТ стали победителями конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

Военкоры телеканала БСТ, которые освещают работу башкирских подразделений, были удостоены очередного признания. В Башкортостане подвели итоги первого конкурса для журналистов «Достоверность. Ответственность. Мужество», который учредил Радий Хабиров. 20 человек получили дипломы и премии в размере 300 тысяч рублей в пяти номинациях. О том, как, рискуя жизнями, военкоры рассказывают жителям республики о подвигах бойцов, – в нашем сюжете.
Для журналистов освещать церемонию награждения выдающихся жителей республики в колонном зале стало уже делом привычным. Однако в этот день сотрудники СМИ сами оказались в центре внимания. Глава Башкортостана удостоил лучших представителей профессии первого регионального конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество».
Около 30 журналистов регулярно из Башкортостана выезжают за «ленточку». Рискуя жизнями, они рассказывают зрителям о подвигах наших солдат и офицеров прямо из окопов, причем на линии боевого соприкосновения.
Награду в номинации «Поступок года» получил наш коллега Айнур Кабиров. Военного корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева признали лучшим в номинации «Мужество». Съемочная команда под его руководством одной из первых отправилась на Донбасс в марте 2022 года.
Высокую награду получил и коллектив телерадиокомпании во главе с автором проектов Гузель Хамитовой. Она ведет программу «Письма солдатам». К слову, единственная женщина среди поощренных военкоров.
Под занавес уходящего 2024-го награду получили 20 представителей средств массовой информации. В пяти номинациях. Лауреатами стали не только работники телевидения и радио, но и печатных и электронных СМИ. Премию учредили в ноябре 2023 года по инициативе Главы Башкортостана. Она составляет 300 тысяч рублей. Сами журналисты-победители отмечают, что успех стал возможным и благодаря огромному труду тех, кто помогал в редакции готовить их материалы к публикации.