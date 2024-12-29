Военкоры БСТ стали победителями конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

Военкоры телеканала БСТ, которые освещают работу башкирских подразделений, были удостоены очередного признания. В Башкортостане подвели итоги первого конкурса для журналистов «Достоверность. Ответственность. Мужество», который учредил Радий Хабиров. 20 человек получили дипломы и премии в размере 300 тысяч рублей в пяти номинациях. О том, как, рискуя жизнями, военкоры рассказывают жителям республики о подвигах бойцов, – в нашем сюжете.

Для журналистов освещать церемонию награждения выдающихся жителей республики в колонном зале стало уже делом привычным. Однако в этот день сотрудники СМИ сами оказались в центре внимания. Глава Башкортостана удостоил лучших представителей профессии первого регионального конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество».

Для журналиста важен контакт со своим героем, личное присутствие на месте событий. Ради этого вы преодолеваете тысячи километров. Для того чтобы работать там, где гремят взрывы, атакуют беспилотники, действительно нужно самое настоящее мужество. Зато в ваших сюжетах, статьях, книгах та самая окопная правда, реальные истории, подвиги наших парней, которые необходимо доносить до людей. Республиканские СМИ остаются востребованным источником объективной информации. Второй год подряд главный телеканал республики БСТ занимает первое место по доле телесмотрения среди общедоступных региональных телеканалов Российской Федерации. Это очень хороший показатель!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Около 30 журналистов регулярно из Башкортостана выезжают за «ленточку». Рискуя жизнями, они рассказывают зрителям о подвигах наших солдат и офицеров прямо из окопов, причем на линии боевого соприкосновения.

Фото №1 - Военкоры БСТ стали победителями конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

Награду в номинации «Поступок года» получил наш коллега Айнур Кабиров. Военного корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева признали лучшим в номинации «Мужество». Съемочная команда под его руководством одной из первых отправилась на Донбасс в марте 2022 года.

На самом деле очень приятно оказаться в числе первых победителей этой новой премии. Честно сказать, мы не ради каких-то наград и премий ездим в зону спецоперации. Буквально в конце прошлой недели мы вернулись из десятой по счету поездки. Пару лет назад никто не думал, что в Башкортостане появится такая категория журналистов – военных корреспондентов, но так сложилось, что наш профессиональный долг – отправиться туда. Многие меня спрашивают: «чем ты отправился туда добровольно и самый первый?». А я говорю: «Ну, а как? Увидеть всё своими глазами, как есть на самом деле».

Азат Садреев, военный корреспондент службы новостей телеканала БСТ
Фото №2 - Военкоры БСТ стали победителями конкурса «Достоверность. Ответственность. Мужество»

Высокую награду получил и коллектив телерадиокомпании во главе с автором проектов Гузель Хамитовой. Она ведет программу «Письма солдатам». К слову, единственная женщина среди поощренных военкоров.

Под занавес уходящего 2024-го награду получили 20 представителей средств массовой информации. В пяти номинациях. Лауреатами стали не только работники телевидения и радио, но и печатных и электронных СМИ. Премию учредили в ноябре 2023 года по инициативе Главы Башкортостана. Она составляет 300 тысяч рублей. Сами журналисты-победители отмечают, что успех стал возможным и благодаря огромному труду тех, кто помогал в редакции готовить их материалы к публикации.

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