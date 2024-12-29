Телеканал БСТ покажет 31 декабря необычные «Итоги года»

Уже традиционно 31 декабря на телеканале БСТ покажем и расскажем самое главное, что было в уходящем году. Корреспонденты новостей затронут все сферы. В этот раз выпуск будет не совсем обычным. Ведущим придется взять в руки шпагу и сесть за руль автомобиля, говоря о достижениях. Всех секретов раскрывать не будем, лишь приоткроем завесу, а заодно поделимся, чем канал БСТ будет радовать зрителей в новогоднюю ночь и на каникулах.
Вместо студийных софитов – свет автомобильных фар и уличных фонарей. Вот так впервые ведущие новостей расскажут о достижениях региона в дорожной отрасли, сидя за рулем автомобиля. Снимать приходилось непросто и непривычно. Впрочем, это лишь один из вариантов студийной подводки к сюжету. В «Итогах года» главная информационная редакция телеканала затронет все ключевые сферы. И каждый раз с неожиданного для зрителя ракурса.
Каждая локация отражает достижение Башкортостана в уходящем 2024-м. Команда «Итогов года» постаралась найти интересные детали на объектах, будь то новое отделение больницы или визит-центр будущего музея. Ну а корреспонденты постарались взять самое важное, чтобы зрители смогли не только вспомнить минувшие события, но и узнать что-то новое.
Ну а сразу после итоговых новостей – насыщенная концертная программа. Зрителей ждет новогодний огонёк с говорящим названием «Легенды», потому что вобрал в себя лучшие композиции, на которых выросло уже не одно поколение. Старый добрый формат праздничной музыкальной программы подарит телезрителям тёплую, душевную атмосферу с ноткой ностальгии.
Насладиться музыкой можно будет и при просмотре гала-концерта «Башкорт йыры». Молодые талантливые исполнители выступят на одной сцене с уже состоявшимися звёздами эстрады. И, конечно, в эфире телеканала 31 декабря прозвучат новогодние поздравления Президента страны и Главы Башкортостана. Не дадут заскучать и на каникулах. Любимые фильмы, душевная музыка, качественные телевизионные проекты, как обычно, будут на родном канале.