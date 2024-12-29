Телеканал БСТ покажет 31 декабря необычные «Итоги года»

Уже традиционно 31 декабря на телеканале БСТ покажем и расскажем самое главное, что было в уходящем году. Корреспонденты новостей затронут все сферы. В этот раз выпуск будет не совсем обычным. Ведущим придется взять в руки шпагу и сесть за руль автомобиля, говоря о достижениях. Всех секретов раскрывать не будем, лишь приоткроем завесу, а заодно поделимся, чем канал БСТ будет радовать зрителей в новогоднюю ночь и на каникулах.

Вместо студийных софитов – свет автомобильных фар и уличных фонарей. Вот так впервые ведущие новостей расскажут о достижениях региона в дорожной отрасли, сидя за рулем автомобиля. Снимать приходилось непросто и непривычно. Впрочем, это лишь один из вариантов студийной подводки к сюжету. В «Итогах года» главная информационная редакция телеканала затронет все ключевые сферы. И каждый раз с неожиданного для зрителя ракурса.

Для меня необычно выйти за рамки студии и снимать в разных локациях. Где мы только не были: во Дворце борьбы, сегодня снимаем на промышленном предприятии. В 2024 году у нас в республике открылось очень много интересных новых точек. И я призываю всех наших зрителей, чтобы они 31 декабря обязательно посмотрели «Итоги года». Альфия Аминева, ведущая информационных программ телеканала БСТ

Каждая локация отражает достижение Башкортостана в уходящем 2024-м. Команда «Итогов года» постаралась найти интересные детали на объектах, будь то новое отделение больницы или визит-центр будущего музея. Ну а корреспонденты постарались взять самое важное, чтобы зрители смогли не только вспомнить минувшие события, но и узнать что-то новое.

Посетили более десяти локаций не только в Уфе, но и выезжали за город. Думаю, в этом году зрителям это очень понравится. Азамат Байсалямов, руководитель режиссёрской группы главной редакции информационных программ

Ну а сразу после итоговых новостей – насыщенная концертная программа. Зрителей ждет новогодний огонёк с говорящим названием «Легенды», потому что вобрал в себя лучшие композиции, на которых выросло уже не одно поколение. Старый добрый формат праздничной музыкальной программы подарит телезрителям тёплую, душевную атмосферу с ноткой ностальгии.

Мы собрали наши легендарные музыкальные произведения, которые мы любим, на которых мы выросли. Собрали лучшие музыкальные номера за последние несколько десятилетий, позвали наших любимых артистов в студию. Я думаю, что зрителям запомнится этот голубой огонек «Легенды». Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Я думаю, что с первых нот песни «Зимний романс» мы возьмем наших зрителей, и они останутся с нами до 9 числа, потому что в новогодние каникулы мы запланировали лучшие концерты, которые есть в нашем фонде. Гаухар Батталова, главный редактор телеканала БСТ