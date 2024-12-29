Телеканал БСТ покажет 31 декабря необычные «Итоги года»

Уже традиционно 31 декабря на телеканале БСТ покажем и расскажем самое главное, что было в уходящем году. Корреспонденты новостей затронут все сферы. В этот раз выпуск будет не совсем обычным. Ведущим придется взять в руки шпагу и сесть за руль автомобиля, говоря о достижениях. Всех секретов раскрывать не будем, лишь приоткроем завесу, а заодно поделимся, чем канал БСТ будет радовать зрителей в новогоднюю ночь и на каникулах.

Вместо студийных софитов – свет автомобильных фар и уличных фонарей. Вот так впервые ведущие новостей расскажут о достижениях региона в дорожной отрасли, сидя за рулем автомобиля. Снимать приходилось непросто и непривычно. Впрочем, это лишь один из вариантов студийной подводки к сюжету. В «Итогах года» главная информационная редакция телеканала затронет все ключевые сферы. И каждый раз с неожиданного для зрителя ракурса.

Для меня необычно выйти за рамки студии и снимать в разных локациях. Где мы только не были: во Дворце борьбы, сегодня снимаем на промышленном предприятии. В 2024 году у нас в республике открылось очень много интересных новых точек. И я призываю всех наших зрителей, чтобы они 31 декабря обязательно посмотрели «Итоги года».

Альфия Аминева, ведущая информационных программ телеканала БСТ
Фото №1 - Телеканал БСТ покажет 31 декабря необычные «Итоги года»

Каждая локация отражает достижение Башкортостана в уходящем 2024-м. Команда «Итогов года» постаралась найти интересные детали на объектах, будь то новое отделение больницы или визит-центр будущего музея. Ну а корреспонденты постарались взять самое важное, чтобы зрители смогли не только вспомнить минувшие события, но и узнать что-то новое.

Посетили более десяти локаций не только в Уфе, но и выезжали за город. Думаю, в этом году зрителям это очень понравится.

Азамат Байсалямов, руководитель режиссёрской группы главной редакции информационных программ

Ну а сразу после итоговых новостей – насыщенная концертная программа. Зрителей ждет новогодний огонёк с говорящим названием «Легенды», потому что вобрал в себя лучшие композиции, на которых выросло уже не одно поколение. Старый добрый формат праздничной музыкальной программы подарит телезрителям тёплую, душевную атмосферу с ноткой ностальгии.

Фото №2 - Телеканал БСТ покажет 31 декабря необычные «Итоги года»

Мы собрали наши легендарные музыкальные произведения, которые мы любим, на которых мы выросли. Собрали лучшие музыкальные номера за последние несколько десятилетий, позвали наших любимых артистов в студию. Я думаю, что зрителям запомнится этот голубой огонек «Легенды».

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Я думаю, что с первых нот песни «Зимний романс» мы возьмем наших зрителей, и они останутся с нами до 9 числа, потому что в новогодние каникулы мы запланировали лучшие концерты, которые есть в нашем фонде.

Гаухар Батталова, главный редактор телеканала БСТ

Насладиться музыкой можно будет и при просмотре гала-концерта «Башкорт йыры». Молодые талантливые исполнители выступят на одной сцене с уже состоявшимися звёздами эстрады. И, конечно, в эфире телеканала 31 декабря прозвучат новогодние поздравления Президента страны и Главы Башкортостана. Не дадут заскучать и на каникулах. Любимые фильмы, душевная музыка, качественные телевизионные проекты, как обычно, будут на родном канале.

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