ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче

Уверенной победой завершили выступления в этом году хоккеисты «Салавата Юлаева». На своем льду они были сильнее астанинского «Барыса». Только в первом периоде «юлаевцы» забросили три безответные шайбы. Отличились Ливо, Тодд и Зоркин. Первое очко в дебютном матче за уфимскую команду набрал новичок клуба Скотт Уилсон.
Позже Джошуа Ливо оформил хет-трик, кстати, второй за последние пять дней. Точку в игре поставил Шелдон Ремпал, забросив шайбу в меньшинстве. Итоговый счёт — 6:0, победа «Салавата».
С финальной сиреной на уфимский лёд полетели мягкие игрушки. По традиции юлаевцы завершили год благотворительной акцией «Мишкопад». Следующий матч команда проведёт 4 января на домашнем льду против новосибирской «Сибири».