ХК «Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче

Уверенной победой завершили выступления в этом году хоккеисты «Салавата Юлаева». На своем льду они были сильнее астанинского «Барыса». Только в первом периоде «юлаевцы» забросили три безответные шайбы. Отличились Ливо, Тодд и Зоркин. Первое очко в дебютном матче за уфимскую команду набрал новичок клуба Скотт Уилсон.