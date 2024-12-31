Синоптики Башкирии рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Башкирия окажется под влиянием циклона, что приведет к необычно теплой для этого времени температуре — на 5°C выше нормы, согласно данным Башгидромета.

В эту ночь в республике ожидаются температуры от -3 до -8°C, днем первого января столбик термометра покажет от -5 до 0. В Уфе ночью температура составит -3, -5°C, днем около -1°C.