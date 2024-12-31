В Башкирии при пожаре пострадал 34-летний мужчина

В селе Железнодорожный Белорецкого района произошел пожар, в котором пострадал 34-летний мужчина. Инцидент случился в ночь с 30 на 31 декабря. Загорелись баня с навесом и гараж. Пожарные успели ликвидировать пламя в течение часа, предотвратив его распространение на жилой дом. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу.