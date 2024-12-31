В Башкирии в новогоднюю ночь сгорел четырехквартирный дом

В ночь на 31 декабря в райцентре Зилаир произошёл пожар в четырёхквартирном доме. Возгорание началось на веранде. Благодаря сигнализации женщина с двумя детьми, 17 и 14 лет, успела выбраться из горящего здания. Временно они будут жить у родственников.

В двух квартирах этого дома также проживали многодетные семьи, которые смогли выбраться самостоятельно. В одной из семей дети в возрасте 10, 9 и 1 года, в другой — 11, 9 и 5 лет.