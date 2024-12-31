«Один из наиболее самобытных регионов»: как Путин поддерживал Башкирию в 2024 году

Дворец борьбы открылся не так давно – еще нет и полугода, но журналисты здесь уже как дома. Комплекс принимает масштабные мероприятия федерального уровня. Началось все с международного форума «Россия – спортивная держава», на который приехал глава государства. Здесь прошло и пленарное заседание, и совет по физкультуре и спорту при Президенте России. Пожалуй, если не самое главное, то уж точно неожиданное случилось, когда Владимир Путин прямо на улице подошел и пообщался с людьми. Открыто и просто, совсем как обычный человек. Президент в информационной повестке республики был на протяжении всего года. И всякий раз это связано с какими-то положительными преобразованиями. Вспомним самое важное.

Алеся Сахапова до сих пор под впечатлением. Учительница уфимской гимназии и пообщалась с Владимиром Путиным, и пожала ему руку. А снятые ею кадры увидела вся страна. С такой же теплотой Президент отзывался и о Башкортостане. Едва ли не с начала года Владимир Путин то и дело ставил республику в пример, с завидной периодичностью открывая новые объекты. Но вот ключевой стала встреча с Главой Башкортостана в Москве после мартовских выборов Президента России – жители республики поддержали действующего руководителя государства, впрочем, как и вся страна. Владимир Путин чётко дал понять: работой региональных властей по развитию Башкортостана Президент удовлетворен.

В целом хотел сказать, что республика довольно интенсивно развивается. Подчёркиваю: все социально-экономические показатели тоже очень неплохие, на мой взгляд. Для нас самая главная задача, чем живёт страна, – это поддержка специальной военной операции и, соответственно, в дополнение – развитие экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что всё же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь. А так в целом всё нормально, так что желаю удачи. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

И позицию Президента поддержали жители республики, которые большинством голосов выбрали Радия Хабирова на новый срок в качестве главы региона. Следующий после выборов визит Владимира Путина только подтвердил высокий уровень доверия региону. Неспроста именно Башкортостан в уходящем году принимал крупнейшие форумы с международным участием, один из которых – «Россия – спортивная держава».

Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает своё 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство, с интересом познакомятся с историей этого замечательного древнего края, его уникальным культурным наследием и спортивными традициями и, конечно, с современными достижениями региона. Башкирия по праву принимает форум, тема которого звучит остро и весьма актуально: «Спорт – комплексный взгляд в будущее». Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Уфа – словно спортивный Олимп, на вершине которого засияли сразу несколько новых объектов. Жемчужина – это, конечно, Дворец борьбы, построенный в лучших античных традициях. Впрочем, по значимости не уступают Комплекс для гребного слалома и Центр фехтования, покоривший сердце Президента.

У вас тут шикарно, уверен, что у вас всё получится, особенно когда есть такие наставники. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Год от года Башкортостан только укрепляет свои позиции опорного региона Российской Федерации. Это проявляется не только в спорте. В феврале Путин запустил работу Межвузовского кампуса, а потом и детского онкоцентра. Президент в курсе того, как развивается регион.

У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Как впоследствии вспоминал сам Радий Хабиров, Президент – очень внимательный в общении человек. Он всегда с глубочайшим уважением относится к республике и её жителям. Такое же впечатление после случайной встречи с главой государства осталось и у учительницы Алеси Сахаповой. Ведь именно с ней он поделился своими мыслями о Башкортостане.