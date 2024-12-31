Крупные форумы и новые объекты: спортивные итоги года для Башкирии

Долгожданный центр фехтования, построенный не только из кирпичей, бетона и цемента. Крепкий фундамент заложили башкирские мушкетеры, которые завоевали награды от республиканского до олимпийского уровня. И теперь новый комплекс вдохновляет на новые победы. Стены расписаны девизами легендарных спортсменов – Анвара Ибрагимова, Реналя Ганеева, Тимура Сафина. Благодаря упорству наших спортсменов в столице Башкортостана теперь есть уникальный центр – такого количества стационарных фехтовальных дорожек нет больше нигде в России. Всё работает исправно. Это отметили во время церемонии открытия Центра фехтования в дни проведения в Уфе международного форума «Россия – спортивная держава». И отсюда Владимир Путин дал старт работе спортобъектов в разных регионах страны, а затем принял участие в мероприятиях форума. О спортивном будущем страны, которое определялось в Уфе, – в нашем сюжете.

Главный спортивный форум страны, почти как Олимпиада, на золотом рейсе прилетели десятки легендарных спортсменов – Уфа еще никогда не встречала столько чемпионов. Президент страны Владимир Путин из Уфы в онлайн-формате принял участие в открытии спорткомплексов в разных регионах, среди которых центр «Амфибия» в Нефтекамске.

Дождались строительства в Уфе и Центра фехтования – олимпийская история башкирских мушкетеров началась еще в 1988 году. С тех пор славные традиции только возрастали, что стало серьезным поводом для возведения Центра фехтования. Экскурсию для Владимира Путина по новому объекту провела Лира Грушина – заслуженный тренер России и теперь уже директор комплекса.

В новом Центре фехтования уже прошло первенство России, впереди сборы. Вообще благодаря его появлению разгрузят залы в районах Уфы, и тогда смогут заниматься начинающие – раньше им приходилось отказывать.

Российские спортсмены облюбовали и центр спортподготовки имени Римы Баталовой. Удобная логистика позволяет размещаться спортсменам в гостинице и тренироваться – никуда выезжать не нужно. В дни международного форума здесь прошли состязания «Герои нашего времени». С его участниками также пообщался Владимир Путин.

О российском спорте говорили уже в новом Дворце борьбы на совете при Президенте. Международный форум «Россия – спортивная держава» – ключевое событие, в первую очередь потому, что именно на нем определяется вектор развития страны в этом направлении.

Спортивное будущее страны во многом зависит от инфраструктуры. По количеству объектов Башкортостан занимает третье место среди регионов России. С 2019 года здесь построили более 1400 центров и комплексов. В юбилейный для Уфы год свои двери открыли сразу несколько крупных объектов.

Пока мы общались, я Президенту доложил о тех задачах, которые мы решаем. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. Действительно, и Президенту я об этом говорил, самое главное, чтобы люди приходили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание приковано ко Дворцу борьбы – сооружению мирового уровня. Теперь в Уфе есть и свой гребной канал для водного слалома. Работать он будет круглый год, потому как вода в нем теплая за счет рядом стоящей ТЭЦ. Даже сейчас, несмотря на минусовую температуру, спортсмены продолжают тренироваться. В этом главная прелесть и уникальность объекта. Вообще подобных спортсооружений для гребного слалома в мире всего около 20.

Развитая спортивная инфраструктура – это возможность и проведения соревнований, и полноценного тренировочного процесса дома. Более того, спортивные объекты привлекают тренеров и спортсменов из других регионов и даже стран.

Сделать спорт более доступным и массовым – такую задачу поставил Президент Владимир Путин. В Башкортостане продолжается строительство еще 12 крупных спортсооружений. В 2025 году начнут воздвигать центр прогресса бокса с академией тенниса.