Гумконвои и помощь семьям: как Башкирия поддерживает бойцов СВО

Башкортостан – родина героев. Именно с Советской площади в годы Великой Отечественной войны уходила на фронт 112-я Башкавдивизия под командованием Минигали Шаймуратова. И сегодня вновь наступило время героев, когда потомкам победителей нужно опять идти по тому же пути, освобождая Донбасс. В каждом бою наши земляки проявляют мужество и отвагу, порой жертвуя собой для спасения однополчан. Республика тем временем нарастила объемы гуманитарной помощи солдат и увеличила меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. О том, как это помогает приближать общую победу, репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.

Башкирские гуманитарные колонны узнаваемы не только в нашей республике, но и на Донбассе. С начала спецоперации по поручению Радия Хабирова караваны стали привозить братским регионам продукты питания, стройматериалы, воду, медикаменты. Когда за «ленточку» зашли именные добровольческие батальоны, а после и наши мобилизованные, гумконвои пополнились внедорожниками, антидроновыми ружьями, рациями, личными посылками от родных и земляков. Чтобы сохранить жизни ребят, в Башкортостане наладили собственное производство FPV-дронов, при помощи которых операторы БПЛА уничтожают блиндажи, пулеметные точки и бронетехнику противника. Такую поддержку своих высоко оценила замминистра обороны России Анна Цивилёва. В пример были поставлены и более 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Всё связанное с обеспечением и поддержкой участников СВО и членов их семей – для республики это главный приоритет. Мы прямо так говорим, и под это заточена и вся управленческая команда, и практически вся жизнь нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Огромная работа ведётся в Республике Башкортостан, и мы это видим. И непосредственно даже ваша вот эта инициатива и поддержка фонда «Защитники Отечества» – то, что сразу в нескольких городах вы открыли офисы, – пожалуй, это даже единственный опыт у нас. Анна Цивилёва, заместитель министра обороны России

Ежемесячно порядка 500 ударных дронов с интеллектуальной системой республика передаёт своим батальонам и мотострелковому полку «Башкортостан». Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс лично пообщался с операторами БПЛА, которые используют коптеры. Мощные уфимские моторчики позволяют поднять в небо снаряд весом до 3,5 кг и уничтожить цель в 10 километрах.

Очень хорошая картинка, видно практически до земли. Можно спокойно поразить либо вражеский блиндаж, либо ту же самую бронетехнику, лёгкую технику противника. Грузоподъемность, маневренность довольно-таки очень хорошая у них. позывной «Анку»

Быстрые и маневренные не только башкирские дроны. Опытные танкисты батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» легко управляют многотонными Т-90, устраивая противнику карусель. Сразу несколько экипажей с закрытых огневых точек друг за другом бьют по опорнику противника, точно попадая в цель с трех километров.

Задачи ставит командование, дают цели. Без разницы какие – пехота, миномёты, опорные пункты. Разные задачи бывают. Обычно с закрытых позиций стреляем, но иногда бывает, что и лоб в лоб выезжаем, как говорится. позывной «Калач»

Бойцы первого башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова продолжают с честью выполнять задачи на Бахмутском направлении Донецкой народной республики. Боевой путь повторяет маршрут легендарной 112-й Башкавдивизии. Многие в строю с первого дня формирования подразделения. И то, что они служат в именном батальоне, имеет особое значение

Это большая честь для меня и моих близких. У меня и сын здесь воюет тоже с 2022 года, только в другом батальоне, не в нашем. Надеюсь, что скоро завершится это всё, победим и вернёмся домой. позывной «Полик»

Ещё одному шаймуратовцу с позывным «Африка» за мужество при защите Донбасса от неонацистов указом Главы ДНР Дениса Пушилина присвоено звание Героя Донецкой народной республики. Вторая «Золотая звезда» появилась и в полку «Башкортостан». Указом Президента Владимира Путина звания Героя России удостоен Ильдар Суфияров, позывной «Хасан». К сожалению, посмертно. При выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки врага, старший лейтенант Суфияров остался один, прикрывая сослуживцев. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ.

Этому не учат в школе, это не прописано ни в каком уставе. Это исключительно личные качества человека. Это, на мой взгляд, так. И он своим поступком, тем, что он прикрыл своих солдат, дал отойти ребятам, что раненым не захотел сдаваться, – это мотивирует. Мы должны в школах это преподавать. позывной «Асад», сослуживец Героя России Ильдара Суфиярова

Дело «Хасана» продолжают его однополчане, каждый день обрушивая на головы неонацистов шквал огня. Реактивная артиллеристская батарея имени Алексея Сухорукова оказывает мощную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям на Краснолиманском направлении Луганской народной республики.

У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боевой работы, чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами.

Единым фронтом выступает вся республика, которая ежедневно поддерживает своих земляков. Глава Башкортостана лично посещает наших ребят на Донбассе, порой встречаясь с ними в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Разговоры без официоза, на равных. Каждый может обратиться к Радию Хабирову напрямую, и ни одна просьба или пожелание не остаются без ответа.

Разумеется, что каждый свой приезд я привожу медали и награды государственные и республики. Потому что они все герои для нас, мы их награждаем, им это очень приятно. И они ценят это всё. Сегодня вот поинтересовался, как семьи. С кем я говорил, отвечают, что всё хорошо. Мне важно понимать, всё ли хорошо дому у них. Потому что пока они воюют, мы должны быть с их семьями, заботиться о них. Переживаю, конечно. Мы все переживаем за них. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан