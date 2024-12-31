Гумконвои и помощь семьям: как Башкирия поддерживает бойцов СВО

Башкортостан – родина героев. Именно с Советской площади в годы Великой Отечественной войны уходила на фронт 112-я Башкавдивизия под командованием Минигали Шаймуратова. И сегодня вновь наступило время героев, когда потомкам победителей нужно опять идти по тому же пути, освобождая Донбасс. В каждом бою наши земляки проявляют мужество и отвагу, порой жертвуя собой для спасения однополчан. Республика тем временем нарастила объемы гуманитарной помощи солдат и увеличила меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей. О том, как это помогает приближать общую победу, репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.
Башкирские гуманитарные колонны узнаваемы не только в нашей республике, но и на Донбассе. С начала спецоперации по поручению Радия Хабирова караваны стали привозить братским регионам продукты питания, стройматериалы, воду, медикаменты. Когда за «ленточку» зашли именные добровольческие батальоны, а после и наши мобилизованные, гумконвои пополнились внедорожниками, антидроновыми ружьями, рациями, личными посылками от родных и земляков. Чтобы сохранить жизни ребят, в Башкортостане наладили собственное производство FPV-дронов, при помощи которых операторы БПЛА уничтожают блиндажи, пулеметные точки и бронетехнику противника. Такую поддержку своих высоко оценила замминистра обороны России Анна Цивилёва. В пример были поставлены и более 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей.
Ежемесячно порядка 500 ударных дронов с интеллектуальной системой республика передаёт своим батальонам и мотострелковому полку «Башкортостан». Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс лично пообщался с операторами БПЛА, которые используют коптеры. Мощные уфимские моторчики позволяют поднять в небо снаряд весом до 3,5 кг и уничтожить цель в 10 километрах.
Быстрые и маневренные не только башкирские дроны. Опытные танкисты батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» легко управляют многотонными Т-90, устраивая противнику карусель. Сразу несколько экипажей с закрытых огневых точек друг за другом бьют по опорнику противника, точно попадая в цель с трех километров.
Бойцы первого башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова продолжают с честью выполнять задачи на Бахмутском направлении Донецкой народной республики. Боевой путь повторяет маршрут легендарной 112-й Башкавдивизии. Многие в строю с первого дня формирования подразделения. И то, что они служат в именном батальоне, имеет особое значение
Ещё одному шаймуратовцу с позывным «Африка» за мужество при защите Донбасса от неонацистов указом Главы ДНР Дениса Пушилина присвоено звание Героя Донецкой народной республики. Вторая «Золотая звезда» появилась и в полку «Башкортостан». Указом Президента Владимира Путина звания Героя России удостоен Ильдар Суфияров, позывной «Хасан». К сожалению, посмертно. При выполнении боевой задачи группа под его командованием несколько часов удерживала позиции. Отражая жестокие атаки врага, старший лейтенант Суфияров остался один, прикрывая сослуживцев. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и трех солдат ВСУ.
Дело «Хасана» продолжают его однополчане, каждый день обрушивая на головы неонацистов шквал огня. Реактивная артиллеристская батарея имени Алексея Сухорукова оказывает мощную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям на Краснолиманском направлении Луганской народной республики.
У реактивщиков мотострелкового полка «Башкортостан» порядка 30 огневых позиций. Каждый раз они меняют свою локацию во время боевой работы, чтобы избежать возможности обнаружения вражескими FPV-дронами.
Единым фронтом выступает вся республика, которая ежедневно поддерживает своих земляков. Глава Башкортостана лично посещает наших ребят на Донбассе, порой встречаясь с ними в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Разговоры без официоза, на равных. Каждый может обратиться к Радию Хабирову напрямую, и ни одна просьба или пожелание не остаются без ответа.
Такая забота республики придаёт сил, говорят бойцы. Даже вдали от дома они чувствуют тепло своей малой родины. 2025 год в Башкортостане объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей.