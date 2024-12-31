Импортозамещение и международные форумы: экономические итоги года для Башкирии

Каркас для будущего трехтонного «бегемотика» – так ласково называют свою установку в инжиниринговой компании. Оборудование, которое отделяет нефть от воды и газа, полностью спроектировано и собрано на башкирском предприятии. Из-за санкций работы здесь только прибавилось. Специалистам «Интэко» удалось полностью заместить импортные детали. Экономика Башкортостана набирает обороты. Регион – первый в России по количеству промышленных кластеров. Лидирует Башкортостан и в рейтинге эффективности промышленной политики. Республика улучшила позиции и по состоянию инвестиционного климата, войдя в тройку лидеров по версии Агентства стратегических инициатив. Как развивалась экономика Башкортостана в 2024 году – в нашем сюжете.

В федеральном рейтинге эффективности промышленной политики по оценке полусотни разных показателей Башкортостан на первом месте, обойдя Москву и Московскую область.

Это хорошая работа промышленности, обрабатывающей промышленности. У нас очень неплохие макроэкономические показатели, а это важнейший элемент интегрального рейтинга. Но самое главное, наверное, то, что республика все эти годы очень активно пользуется всеми теми мерами поддержки, которые генерируются в недрах Министерства промышленности России и Правительства России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

То, что раньше можно было приобрести только за рубежом, теперь делают на первом в России специализированном заводе. Серийный выпуск электродвигателей для беспилотников республика представила в Екатеринбурге на главной промышленной выставке. Премьер-министры России и Беларуси высоко оценили Башкортостан как центр развития инноваций.

2024 год только укрепил экономические связи двух республик. Совместная сборка троллейбусов, расширение выпускаемой линейки и модернизация рельсового электротранспорта. На форуме «Беларусь – Башкортостан» подписали около ста соглашений, новые проекты зафиксировали в дорожной карте. Аналогичный документ связывает республику с Узбекистаном. Делегации сразу нескольких областей посетили Башкортостан в течение года. Как итог – соглашение о запуске совместного технопарка в городе Нурафшан в конце 2025-го. А также проекты в образовании, в культурной и гуманитарной сферах.

А это новый житель башкирского Зауфимья – любимец-«бегемотик». Трехтонная сепарационная установка очищает нефть от воды и газа качественнее, чем её зарубежные аналоги. Благодаря санкциям научились собирать исключительно своими силами.

В наших сепарационных установках установлено оборудование, которое наиболее подходит для наших месторождений, для задач, которые ставятся непосредственно перед заводами, для очистки нефти и газа перед транспортировкой их по магистральным газопроводам. Павел Татаринов, главный инженер инжиниринговой компании «Интэко»

Если «бегемотика» отправляют в основном нефтяникам на север, то из Благовещенска товары отсылают по всей стране. Оптово-распределительный центр «Озон» – еще один из долгожданных запусков 2024 года. Масштабы комплекса как снаружи, так и внутри впечатляют. И это только два блока. Третий запустят в январе.

Площадь этого объекта – 93 тысячи квадратных метров, и каждый из них эффективно используется. Взять, например, мезонин. Товар хранится на пяти этажах. В период новогодних праздников нагрузка возрастает вдвое. Но предприятие не просто справляется с ней, но и способно обработать втрое больше заказов.

Крупнейший логистический комплекс компании в Приволжье не зря расположен в Благовещенске – это одна из пяти территорий опережающего развития. Её резиденты получают льготы, город – возможность улучшить социальную инфраструктуру и качество жизни людей. Растет инвестиционная привлекательность региона. Так, на Петербургском международном экономическом форуме стало известно, что Башкортостан впервые занял третье место среди регионов России в рейтинге инвестклимата.

Мы абсолютно убеждены и верим, что этот мир очень многообразен, и в нем очень много талантливых, ярких, сильных народов и государств, которые вносят свой существенный вклад как в мировую экономику, так и в человеческий прогресс. Именно поэтому Башкортостан активно, подчеркиваю, занимается внешнеэкономической деятельностью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И радушно принимает партнеров у себя на крупных международных мероприятиях. Если инвестсабантуй «Зауралье» уже традиционный, то форум «Россия – Казахстан», Международная неделя бизнеса и Ялтинский форум стали неординарными событиями. На форуме «Россия – Казахстан» гостей приветствовали в онлайн-формате главы государств. На Ялтинский форум прибыли делегаты из 90 стран мира. За один день представители власти и бизнеса подписали девять соглашений о сотрудничестве.