ГАИ Башкирии рекомендует жителям воздержаться от дальних поездок

ГАИ Башкирии рекомендует жителям воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий. В республике наблюдаются сильные снегопады, перепады температур и порывистый ветер, что привело к образованию снежного наката и гололедицы на дорогах.

Госавтоинспекция также напоминает, что в случае возникновения проблем на трассах, водители могут обращаться за помощью в любое время суток.