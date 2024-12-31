Прорыв в медицине: в Башкирии появились уникальные учреждения

С февраля 2024 года путь к выздоровлению у детей окрашен яркими цветами. И все благодаря построенному в Уфе центру детской онкологии и гематологии. Теперь не нужно ездить в Москву или в Санкт-Петербург, чтобы получить какие-либо виды лечения или произвести пересадку костного мозга. Отныне здесь, в Уфе, есть уникальное криохранилище для жизненно важных клеток организма. Еще несколько лет назад об этом и не мечтали. Мы встретились с первой пациенткой, которой пересадили костный мозг в новом онкоцентре. О достижениях башкирской медицины в 2024 году – в нашем сюжете.

Крепкое здоровье – главное пожелание Алисы каждому в наступающем году. В свои 10 лет она знает ему цену. Больничные стены на долгое время стали вторым домом, а на сложные процедуры приходилось ездить в Москву. Теперь многие из них доступны здесь, в Уфе. Алиса – первая пациентка, которой сделали трансплантацию костного мозга в новом детском онкоцентре.

Я люблю рисовать, лепить, я люблю конный спорт. Мы с мамой договорились: когда мне будет 13-14 лет, я пойду на конный спорт. Алиса Дзюба, пациентка Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ

Смотришь на ребенка – просыпается с улыбкой. Она очень сильная. Я, наверное, глядя на нее, не опускаю руки. Гульнур Дзюба, мама Алисы Дзюбы

Пересадка костного мозга в пределах республики – то, о чем еще несколько лет назад можно было лишь мечтать. Старт работе Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ дал Президент России Владимир Путин. Объект, возводимый с 2021-го, сдали раньше на год.

Радий Фаритович, мы знаем, что развитие здравоохранения в целом – это наша обязанность. Так что касается здоровья детей – это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше, безусловно. А то, что у вас смертность стала ниже среднероссийской, – это хороший показатель. Так что я вас поздравляю с этим. Владимир Путин

В центре дети проходят химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток. А в обновленных лабораториях специалисты проводят сложнейшие исследования.

Лечение гораздо уже легче переносится, чем те опции, которые существовали раньше. Для нас важно видеть, что мама рада, что ребенок рад, что можно сказать им: «Вы наконец-то можете привыкать к нормальной жизни». Юлия Олейникова, врач – детский онколог Республиканского центра детской онкологии и гематологии

Главным прорывом стало появление собственного криохранилища – единственного в республике. Теперь клеточные продукты можно отложить и использовать, в случае если нужна срочная операция. Одна такая кассета со стволовыми клетками обеспечивает проведение одной трансплантации. Все они расположены в криохранилище, в котором находятся 256 таких кассет. Изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает безопасность, которая превыше всего.

Каждое движение, каждое слово – маленький шаг к большой победе, путь к которой начинают в новом детском реабилитационном комплексе «Салют». Этой осенью появился объект, не имеющий аналогов по стране. Ежедневно под одной крышей 600 малышей проходят реабилитацию, учатся и получают коррекционную поддержку. Так и девятилетний Рамзан – вместе с мамой он приехал в центр с надеждой «найти речь».

Специалисты очень хорошие, особенно нашему ребенку нравится кабинет ЛФК, он вообще туда аж бежит. Все равно какой-то, хоть маленький, но прогресс видно. Вообще что-то фантастическое для наших таких детей – супер! Ольга Якупова, мама Рамзана Якупова

Особый подход нужен, индивидуально. Стараемся учитывать все особенности детей, более тонкий мир у них. Они не играли во дворе, не коммуницировали с другими детьми. Этим способом мы сейчас им восполняем то, чего у них не было. София Назарова, учитель технологии, гончарного мастерства и лепки детского реабилитационного комплекса «Салют»

Изменения в системе здравоохранения ощутили жители сёл и деревень. Измерить давление, сделать прививку, получить консультацию. За первичной медпомощью уже не нужно ехать в райцентр. В амбулатории села Русский Юрмаш принимают четыре специалиста, есть и дневной стационар на два места. А если возникает вопрос, то фельдшер может проконсультироваться с коллегами онлайн. Оборудование новое и современное, комфортно в таких условиях и пациентам, и медикам. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на селе решается и кадровый вопрос.

Порой именно здесь можно решить наболевший вопрос, первичное звено системы здравоохранения – крепкий фундамент. Только в этом году в 54 муниципалитетах республики открылись 135 ФАПов, амбулаторий, офисов врачей общей практики и участковая больница.

На этом фоне Уфа была долгое время обделена вниманием, но Радий Хабиров принял судьбоносное решение о модернизации столичных поликлиник, которое в этом году начали воплощать в жизнь. Больше года назад сдали современную поликлинику в микрорайоне Затон, потом обновили детский противотуберкулезный диспансер, пятую детскую поликлинику, во многих провели капремонт.

Исправно вот уже полтора года работает и Уфимский хоспис – единственный в стране построенный с нуля центр паллиативной помощи. В уходящем 2024-м он стал домом для жизни десятка подопечных.