Прорыв в медицине: в Башкирии появились уникальные учреждения

С февраля 2024 года путь к выздоровлению у детей окрашен яркими цветами. И все благодаря построенному в Уфе центру детской онкологии и гематологии. Теперь не нужно ездить в Москву или в Санкт-Петербург, чтобы получить какие-либо виды лечения или произвести пересадку костного мозга. Отныне здесь, в Уфе, есть уникальное криохранилище для жизненно важных клеток организма. Еще несколько лет назад об этом и не мечтали. Мы встретились с первой пациенткой, которой пересадили костный мозг в новом онкоцентре. О достижениях башкирской медицины в 2024 году – в нашем сюжете.
Крепкое здоровье – главное пожелание Алисы каждому в наступающем году. В свои 10 лет она знает ему цену. Больничные стены на долгое время стали вторым домом, а на сложные процедуры приходилось ездить в Москву. Теперь многие из них доступны здесь, в Уфе. Алиса – первая пациентка, которой сделали трансплантацию костного мозга в новом детском онкоцентре.
Пересадка костного мозга в пределах республики – то, о чем еще несколько лет назад можно было лишь мечтать. Старт работе Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ дал Президент России Владимир Путин. Объект, возводимый с 2021-го, сдали раньше на год.
В центре дети проходят химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток. А в обновленных лабораториях специалисты проводят сложнейшие исследования.
Главным прорывом стало появление собственного криохранилища – единственного в республике. Теперь клеточные продукты можно отложить и использовать, в случае если нужна срочная операция. Одна такая кассета со стволовыми клетками обеспечивает проведение одной трансплантации. Все они расположены в криохранилище, в котором находятся 256 таких кассет. Изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает безопасность, которая превыше всего.
Каждое движение, каждое слово – маленький шаг к большой победе, путь к которой начинают в новом детском реабилитационном комплексе «Салют». Этой осенью появился объект, не имеющий аналогов по стране. Ежедневно под одной крышей 600 малышей проходят реабилитацию, учатся и получают коррекционную поддержку. Так и девятилетний Рамзан – вместе с мамой он приехал в центр с надеждой «найти речь».
Изменения в системе здравоохранения ощутили жители сёл и деревень. Измерить давление, сделать прививку, получить консультацию. За первичной медпомощью уже не нужно ехать в райцентр. В амбулатории села Русский Юрмаш принимают четыре специалиста, есть и дневной стационар на два места. А если возникает вопрос, то фельдшер может проконсультироваться с коллегами онлайн. Оборудование новое и современное, комфортно в таких условиях и пациентам, и медикам. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на селе решается и кадровый вопрос.
Порой именно здесь можно решить наболевший вопрос, первичное звено системы здравоохранения – крепкий фундамент. Только в этом году в 54 муниципалитетах республики открылись 135 ФАПов, амбулаторий, офисов врачей общей практики и участковая больница.
На этом фоне Уфа была долгое время обделена вниманием, но Радий Хабиров принял судьбоносное решение о модернизации столичных поликлиник, которое в этом году начали воплощать в жизнь. Больше года назад сдали современную поликлинику в микрорайоне Затон, потом обновили детский противотуберкулезный диспансер, пятую детскую поликлинику, во многих провели капремонт.
Исправно вот уже полтора года работает и Уфимский хоспис – единственный в стране построенный с нуля центр паллиативной помощи. В уходящем 2024-м он стал домом для жизни десятка подопечных.
Жизнь обретает новый смысл, когда ты здоров. В этом убедилась и Эмилия Хабибуллина, которая благодаря башкирским специалистам переборола болезнь и с чистого листа начинает новый, 2025 год.