Новые музеи и фестивали: основные культурные события года в Башкирии

В мультимедийном театре можно увидеть падение артиста Федора Шаляпина во время его дебютного выступления на уфимской сцене в роли Стольника. Здесь легендарный бас виртуозно гримируется перед выходом на сцену – Шаляпин всегда это делал только сам, никому не доверяясь. Открытый в уходящем году музей в восстановленном особняке купцов Соловьевых на улице Свердлова воссоздает атмосферу культуры Уфы XIX века – здесь и сейчас каждую неделю проходят музыкальные салоны. Впрочем, и в наши дни жизнь республики в этом направлении тоже очень насыщенная. В Башкирии есть на что посмотреть. О культурной жизни региона – в нашем сюжете.

Исполнителей в этот вечер было больше, чем людей, находившихся на сцене. Песню «Урал байлыгы» пел весь многотысячный зал. Это та композиция, про которую можно сказать: классика башкирского рока. Участники легендарной группы «Дервиш Хан» в 89-м стали первопроходцами. И вот спустя 35 лет они всё также живут в сердцах слушателей, а дело продолжает уже новый состав. Вместе с ещё десятком рок-групп со всей республики. Рок-фестиваль «Дәрүиш Рухы» собрал более двух с половиной тысяч зрителей. Вместе с артистами они радовались, плакали, вспоминали.

А эту музыкальную историю ждали давно. Ансамбль кураистов сыграл свой первый большой концерт. История курая проходит лейтмотивом в выступлении. От древних времён до наших дней звучат монологи выдающихся музыкантов. Концерт – как новая точка отсчёта. На последней композиции первого концерта зрители уже не усидят на месте и будут аплодисментами отбивать такт. Букетов и оваций хватит на всех 23 героев вечера.

Но самые важные гости, наверное, – те, кого даже не было в тот вечер видно из-за спин кресел. В зале десятки детей. И этот концерт в том числе чтобы услышать эти слова.

Догадаться, что за история разворачивается на сцене, можно просто сосчитав балерин. Легенда «Семь девушек» знакома с детства многим, но такого воплощения не видел ещё никто. Национальный балет. И хореография стала воплощением аутентичности народа. Получился симбиоз академического и народного башкирского танца.

А ведь Башкортостан стал началом ещё для одного таланта. Для Фёдора Шаляпина в Уфе многое было впервые. Личная фотокарточка, поездка на поезде, дебют на сцене, имя на афише. В Музее музыки имени Федора Шаляпина удалось продемонстрировать весь жизненный путь артиста. В коллекции более 900 уникальных экспонатов, большая часть которых датируется XIX веком – началом XX.

И девочки, и мальчики в Мраково и вправду очень ждали этого момента. Ведь где сосредоточена вся культурная жизнь села? В ДК. Танцоры после обновления свой зал уже не узнали. А третий этаж был реконструирован полностью. Обновилась крыша здания, коммуникации, отопление, санузлы. В зрительном зале теперь есть большой светодиодный экран, модернизирована студия звукозаписи. 18 объектов культуры в этом году обрели новую жизнь.

А на спектакле легендарного Театра кукол имени Сергея Образцова в зале находились только дети. Несмотря на то, что большинство были взрослыми. Просто в каждом проснулся внутренний ребёнок. Благодаря реконструкции Театра кукол на гастроли в Уфу приехали сотни кукол с легендарным спектаклем «Необыкновенный концерт». Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как постановка, которую посмотрело самое большое число зрителей в мире.