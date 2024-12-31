Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом. В своём обращении он отметил, что первая часть XXI века была насыщена важными и историческими событиями для страны.
Наша страна, независимая и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Путин также отметил, что сейчас мысли и надежды миллионов людей связаны с защитниками страны.
Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд — защищать Россию.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Он напомнил о 80-летии победы во Второй мировой войне, которое будет отмечаться в 2025 году, и объявил наступающий год Годом «защитника Отечества».
До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!