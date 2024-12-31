Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом

До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!

Владимир Путин, Президент Российской Федерации