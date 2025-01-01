Синоптики Башкирии предупреждают о снегопадах

В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков Башгидрометцентра, 1 января будет мокрый снег, метель и гололед. На дорогах снежный накат и заносы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10°C, днем будет колебаться от 0 до -5°C.