В Башкирии под Новый год задержали 51 пьяного водителя

Накануне Нового года в Башкирии задержали 51 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В течение суток сотрудники ГАИ составили более тысячи административных протоколов за нарушение ПДД. Троим из задержанных грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
В Госавтоинспекции республики напомнили, что о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 8-347-279-32-92 или в чат-боте в телеграме.