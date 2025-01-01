В Башкирии под Новый год задержали 51 пьяного водителя

Накануне Нового года в Башкирии задержали 51 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В течение суток сотрудники ГАИ составили более тысячи административных протоколов за нарушение ПДД. Троим из задержанных грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.