В Уфе задержали водителя, устроившего дрифт с фейерверками в центре города

В Уфе автолюбитель устроил дрифт с фейерверками в центре города. Сотрудники ГАИ, благодаря сообщению неравнодушного гражданина, смогли задержать водителя. Об этом в своих соцсетях рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

27-летнего местного жителя удалось задержать благодаря видеозаписи, которую уфимец отправил в чат-бот. В его адрес составили несколько административных протоколов за различные нарушения ПДД, включая нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неиспользование поворотников и отсутствие страховки. Также сотрудники МЧС составили протокол за нарушение пожарной безопасности.