В Башкирии произошел пожар на сельхозпредприятии

В деревне Рухтино Дуванского района на предприятии сельхоза, произошел пожар в котельной. По данным МЧС России по республике, спасатели успешно ликвидировали возгорание.

В результате инцидента пострадали двое мужчин, одному из которых было 50 лет, другому — 61. Оба были госпитализированы. К сожалению, 50-летний мужчина скончался в больнице. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии.