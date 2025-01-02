Боец СВО из Башкирии порадовал сына своим возвращением

Боец из Кармаскалинского района Башкирии удивил своего сына, неожиданно вернувшись с отпуска на Новый год. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
На празднике Дед Мороз и Снегурочка пришли с подарками для маленького Рамина, но самым большим счастьем для него стала встреча с отцом, который вернулся на краткосрочный отпуск. В администрации отметили, что эта встреча стала настоящим чудом, символизируя надежду и долгожданное семейное счастье.
Напомним, Башкирия увеличила выплаты до 2 млн рублей. Жители, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Кармаскалинского района.