Стали известны новые цены на проезд по Восточному выезду в Уфе

В Башкирии с 6 января увеличатся тарифы на проезд по Восточному выезду из Уфы. Для автомобилей первой категории (высота до 2 м) стоимость проезда составит 150 рублей, для второй категории (от 2 до 2,6 м) — 300 рублей. Сумма в 300 рублей установлена для третьей и четвертой категорий (выше 2,6 м с двумя и тремя осями). Пользователи, использующие транспондеры, получат скидку в 20 рублей на проезд. В то же время, действующая в ночное время скидка будет отменена.