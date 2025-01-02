Стали известны новые цены на проезд по Восточному выезду в Уфе

В Башкирии с 6 января увеличатся тарифы на проезд по Восточному выезду из Уфы. Для автомобилей первой категории (высота до 2 м) стоимость проезда составит 150 рублей, для второй категории (от 2 до 2,6 м) — 300 рублей. Сумма в 300 рублей установлена для третьей и четвертой категорий (выше 2,6 м с двумя и тремя осями). Пользователи, использующие транспондеры, получат скидку в 20 рублей на проезд. В то же время, действующая в ночное время скидка будет отменена.
Выезд открылся 21 марта 2024 года. Первоначально правительство региона решило ввести упрощенный тариф для двух категорий автомобилей с минимальной стоимостью. Это было сделано, чтобы водители могли понять преимущества использования нового выезда, включая улучшение сервиса и экономию времени и средств.
За период с апреля по декабрь была внедрена безналичная оплата проезда, в том числе с помощью транспондеров, установлен порядок льготного проезда и созданы специальные полосы для автомобилей с транспондерами. Сейчас работы по настройке «Восточного выезда» завершены. Он переходит к полноценной эксплуатации по стандартам «Автодора».