На рейсе Москва-Уфа зафиксирован сигнал о предотвращении столкновения

На рейсе из Москвы в Уфу сработала система предупреждения о возможном столкновении с другим воздушным судном. Инцидент произошел 1 января. Борт, вылетевший из аэропорта «Шереметьево», получил сигнал о желтом уровне опасности, что указывало на риск серьезного сближения. Об этом сообщил портал «Авиаинцидент».

Согласно информации, были обнаружены от 3 до 9 объектов на расстоянии от 2 до 15 миль слева от самолета, однако их высота не была указана. На тех же высотах в этом районе не находилось других самолетов. Тем не менее, авиалайнер, принадлежащий ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», продолжил полет к месту назначения.