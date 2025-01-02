В Башкирии с начала года произошло 18 пожаров

Для кого-то этот Новый год оказался последним. В деревне Уптино Дуванского района мужчина погиб в пожаре, который произошел в помещении котельной. Другого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сильные ожоги получили двое жителей села Чесноковка Уфимского района. Всего с начала года в республике произошло 18 пожаров. От запуска пиротехники пострадал один человек.

В систему 112 поступило 8 тысяч звонков, что на тысячу меньше, чем в 2024-м. Обращения в основном связаны с вызовом скорой. Если в обычные дни один диспетчер в сутки принимает порядка 600 вызовов, то в новогодние каникулы этот показатель возрастает на 20%. Как рассказали в службе 112, в нескольких населенных пунктах четырёх районов – Куюргазинского, Кармаскалинского, Буздякского и Благовещенского – люди Новый год были вынуждены встречать без света.