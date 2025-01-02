Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию в новогодние праздники

Проверить состояние своего здоровья жители Башкортостана могут и в новогодние праздники. В выходные дни в республике организована работа кабинетов профилактики. Пройти диспансеризацию бесплатно, по полису ОМС можно в поликлинике по месту прикрепления с 1 по 6 января, а также 8 числа. Чтобы получить направление, необходимо обратиться к участковому терапевту или в отделение профилактики.

Пройти диспансеризацию раз в три года могут люди от 18 до 39 лет, ежегодно – граждане от 40 и старше. В случае превышения нормы показателей пациенты отправляются на дообследование. В прошлом году в программе появился скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Он помогает выявить ранние признаки заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на зачатие ребенка, беременность и роды.