В Башкирии прошёл рейд по вывозу мусора в новогодние праздники

Главные трудности в уборке отходов выявила и проверила комиссия по мусору. Этим занимается Министерство природопользования и экологии. Сотрудники ведомства отправились в рейд по площадкам, лично убедившись, с чем приходится сталкиваться водителям мусоровозов. Они же контролируют работу обеспечения бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов в период новогодних праздничных и выходных дней.

В зимний период очистка баков затрудняется снежными заносами на контейнерных площадках и подъездных путях. Вопрос будет решаться незамедлительно. Представители комиссии направят администрации района информацию о нарушении.

Главная задача на новогодние праздники – бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов, чтобы даже в выходные дни мусор не копился. Так, в период с 29 декабря по 8 января Министерством утверждены графики вывоза отходов по всем муниципальным районам. В этом году для вывоза ТКО будет задействована 361 единица техники, 183 из них – в Уфе.

С 2020 года в республике действует информсистема мониторинга вывоза мусора «ТКО-Башкортостан». Площадка позволяет региональным операторам сообщать о проблемах, которые могут возникнуть при вывозе отходов. Контролирует эти процессы специально созданная рабочая группа, куда вошли представители Минэкологии региона, регоператоров, ЦУР, администрации городов и районов.