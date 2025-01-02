В Уфе прошло первенство среди биатлонистов до 14 лет

Уфа принимала первенство республики по биатлону среди спортсменов до 14 лет. Соревнования – отборочные на первенство Приволжского федерального округа. В столицу республики приехали воспитанники спортшкол Стерлитамака, Октябрьского, Ишимбая, Белорецка и представители Кигинского района.

Всего на старт вышли 230 биатлонистов. В первый день соревнований прошел спринт, во второй – индивидуальная гонка. 8 января в Ишимбае проведут еще одни республиканские состязания. По результатам двух этих турниров тренеры определят состав сборной команды Башкортостана до 14 лет среди юношей и девушек.