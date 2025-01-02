В Башкирии состоялся десятый «Забег обещаний»

Обещать – значит измениться. Ежегодно 1 января по всему миру проводится «Забег обещаний». Не остался в стороне и Башкортостан. В этом году марафон был юбилейным – десятым по счёту. Принять участие в мероприятии могли все желающие.
Цель – не время или скорость. Главное условие – написать планы, которые намерены исполнить. С каждым годом меняется только дистанция забега. В этот раз она составила 2025 метров.
Забег обещаний прошел не только в городах Башкортостана. В селе Иглино, к примеру, в мероприятии приняли участие около 200 человек. Там разминку для спортсменов провел сам Дед Мороз. Дистанцию бежали и «серебряные» волонтеры. Для участников организовали новогодние угощения, все могли согреться горячим чаем из башкирских трав.