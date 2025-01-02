В Башкирии состоялся десятый «Забег обещаний»

Обещать – значит измениться. Ежегодно 1 января по всему миру проводится «Забег обещаний». Не остался в стороне и Башкортостан. В этом году марафон был юбилейным – десятым по счёту. Принять участие в мероприятии могли все желающие.

Цель – не время или скорость. Главное условие – написать планы, которые намерены исполнить. С каждым годом меняется только дистанция забега. В этот раз она составила 2025 метров.