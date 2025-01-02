В Уфе прошёл забег по скандинавской ходьбе

Уфимцы устроили забег по скандинавской ходьбе. Соревнование прошло на тропе «Жемчужина Авроры», в нем приняли участие около 40 любителей активного отдыха.

Трёхкилометровая новогодняя прогулка сопровождалась интересными беседами, отдыхом на смотровой площадке, вкусным чаепитием на свежем воздухе, а также новогодними песнями и танцами. Разделить скандинавскую прогулку с уфимцами вышел и руководитель управления по физкультуре и спорту администрации города Егор Сорокин.

Несмотря на снежную погоду, в оздоровительном мероприятии приняли участие и «скандинавцы» с опытом, и те, кто за палки взялся впервые. Основной состав участников – люди старше 50-60 лет. А самая возрастная, 84-летняя уфимка Ирина Нурмухаметова, вот уже более 6 лет практически ежедневно выходит на полезные прогулки.