В Башкирии ожидается потепление до +4°C

В Башкирии началось неожиданное потепление. По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни может подняться до +4°C.

Сегодня, 3 января, ожидаются небольшие осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны метели, гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха в течение дня колеблется от +3 до -2°C.

В субботу, 4 января, будет снег, дождь и мокрый снег. В некоторых местах – гололед и налипание снега. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Ночью температура от 0 до -5°C, днем – от -1 до +4°C.