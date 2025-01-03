В башкирском селе сгорело 35 тонн сена

В Чекмагушевском районе Башкирии произошло возгорание, в результате которого сгорело 35 тонн сена. Пожар возник в металлическом строении на окраине села Тайняшево.
Пожарные и добровольцы МЧС России предприняли оперативные меры для локализации и предотвращения дальнейшего распространения пожара.
В общей сложности для тушения возгорания были задействованы 8 человек и 5 единиц специализированной техники.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются дознавателем.
Фото: МЧС по РБ.