В башкирском селе сгорело 35 тонн сена

В Чекмагушевском районе Башкирии произошло возгорание, в результате которого сгорело 35 тонн сена. Пожар возник в металлическом строении на окраине села Тайняшево.

Пожарные и добровольцы МЧС России предприняли оперативные меры для локализации и предотвращения дальнейшего распространения пожара.

В общей сложности для тушения возгорания были задействованы 8 человек и 5 единиц специализированной техники.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются дознавателем.