Глава Минздрава Башкирии провел выездной прием пациентов в Кушнаренково

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин провел выездной прием пациентов в поликлинике центральной районной больницы села Кушнаренково. Руководитель ведомства по предварительной записи лично проверял состояние здоровья местных жителей в качестве врача-невролога. Он внимательно осматривал, опрашивал людей и консультировал их, чтобы назначить им дальнейшее лечение и рекомендации по реабилитации.

Вообще это делаем регулярно, особенно в праздничные дни, все мои заместители ездят по медицинским округам, в наши районные центры для того, чтобы пообщаться с населением, посмотреть, как протекают процессы. Мы сейчас прорабатываем пациентские маршруты, чтобы понять, на каком этапе у пациента возникли сложности со сдачей анализов, проведения каких-либо методов исследований, с консультацией каких-либо специалистов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Среди пациентов были и ветераны боевых действий. Участник спецоперации и конфликта в Сирии Александр Афонченко проходит реабилитацию в медицинских учреждениях республики после разрывов внутренних органов и закрытой черепно-мозговой травмы в 2022 году.

Фото №1 - Глава Минздрава Башкирии провел выездной прием пациентов в Кушнаренково

Мужчина месяц находился в коме и, как сам признается, родился в рубашке благодаря своевременной помощи военных врачей и длительного лечения. Десантника комиссовали из рядов вооруженных сил, и сейчас он трудится в Кушнаренковском районе. И прилагает все усилия, чтобы восстановить здоровье — в частности, ощущать полностью руки и ноги.

Прохожу реабилитацию в госпиталях Уфы. В госпитале для ветеранов войн. Всё на высшем уровне, к нам отношение очень хорошее.

Александр Афонченко, ветеран боевых действий
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