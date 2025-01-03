Глава Минздрава Башкирии провел выездной прием пациентов в Кушнаренково

Вообще это делаем регулярно, особенно в праздничные дни, все мои заместители ездят по медицинским округам, в наши районные центры для того, чтобы пообщаться с населением, посмотреть, как протекают процессы. Мы сейчас прорабатываем пациентские маршруты, чтобы понять, на каком этапе у пациента возникли сложности со сдачей анализов, проведения каких-либо методов исследований, с консультацией каких-либо специалистов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан