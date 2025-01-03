Глава Минздрава Башкирии провел выездной прием пациентов в Кушнаренково

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин провел выездной прием пациентов в поликлинике центральной районной больницы села Кушнаренково. Руководитель ведомства по предварительной записи лично проверял состояние здоровья местных жителей в качестве врача-невролога. Он внимательно осматривал, опрашивал людей и консультировал их, чтобы назначить им дальнейшее лечение и рекомендации по реабилитации.
Среди пациентов были и ветераны боевых действий. Участник спецоперации и конфликта в Сирии Александр Афонченко проходит реабилитацию в медицинских учреждениях республики после разрывов внутренних органов и закрытой черепно-мозговой травмы в 2022 году.
Мужчина месяц находился в коме и, как сам признается, родился в рубашке благодаря своевременной помощи военных врачей и длительного лечения. Десантника комиссовали из рядов вооруженных сил, и сейчас он трудится в Кушнаренковском районе. И прилагает все усилия, чтобы восстановить здоровье — в частности, ощущать полностью руки и ноги.