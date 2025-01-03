В Уфе провели уникальную хирургическую операцию

Жительнице Башкортостана удалили злокачественную опухоль с помощью робота-хирурга. Операция прошла в Роботическом центре клиники БГМУ. С помощью высокотехнологичной установки специалисты провели малоинвазивное вмешательство, удалили новообразование и сохранили жизненно важный орган. К слову, этот робот был создан учеными NASA, чтобы делать операции в космосе, а сегодня несколько таких аппаратов лечат жителей республики.

На операционном столе юная 20-летняя пациентка со злокачественной опухолью почки. Девушка узнала о диагнозе во время диспансеризации, что позволило выявить новообразование на ранней стадии развития.

Сама операция выглядит как в фантастическом фильме. Консоль для хирурга с двумя манипуляторами стоит в нескольких метрах от пациента, а робот-ассистент в точности повторяет движение рук врача. Операция малоинвазивная, к тому же установка позволяет уменьшить кровопотери и ускорить послеоперационное восстановление.

Урология, онкология, гинекология, торакальная, абдоминальная и сердечно-сосудистая хирургия — и это только часть направлений, с которыми способен справиться «Робот-хирург». На сегодняшний день в Роботическом центре Клиники БГМУ работают четыре установки, и с их помощью за семь лет уже выполнено около 4000 операций.