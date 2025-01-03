В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл новогодний турнир

На нём все соревнования сложные. Как я уже сказала, он сам по себе боится. То есть он не сразу в выездке был, он изначально в другой специализации был, поэтому для него это всё новое, то есть он у нас уже три года, но всё равно сложновато ему. Но эти соревнования были чуть лучше, чем прошлые, потому что опыт уже есть, понимание уже есть, как он себя ведет, чего он боится.

Диана Бикбулатова, участница соревнований по конному спорту