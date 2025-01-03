В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл новогодний турнир

В школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью подвели итоги 2024 года. На базе ипподрома «Акбузат» прошёл традиционный новогодний турнир в дисциплине «выездка» среди юниоров, юношей и детей.
Новогодний турнир на территории уфимского «Акбузата» проходит традиционно уже несколько лет. Главной особенностью этого старта является наличие костюма у спортсменов. Конечно, всадники не забывают и о своем напарнике. Лошадей они также стараются преображать. Многие пары выделились креативными и яркими костюмами, что и брали на заметку судьи.
2024 год у школы олимпийского резерва был богат на соревнования. Совместно с федерацией конного спорта было проведено 12 стартов по конкуру и выездке на территории нашей Республики. Такого количества домашних турниров не проводилось никогда ранее. На нынешний год планы еще грандиознее. Например, в школе уже развивают новую дисциплину конного спорта — джигитовку.
Сейчас в школе занимаются 412 спортсменов. Выступают они не только на домашних стартах, но выезжают и на всероссийские. В 2024-м трём воспитанникам школы удалось выполнить разряды кандидатов в мастера спорта. В этот список вошли Элина Хафизова, Злата Подберёзкина и Валерия Корнилова.
Конечно, многое зависит от наставника. Воспитанники Эльвиры Гатиной привыкли побеждать на соревнованиях. У нее у самой богатый спортивный опыт, и ей есть чему научить своих подопечных. Результаты прошлого года дают о себе знать.
Новогодний турнир в Уфе прошел по двум дисциплинам: конкур и выездка. Диана Бикбулатова выступала на коне по кличке Коммандант. Тренируются они вместе с сентября и уже выступили на двух стартах. К напарнику Дианы нужен особенный подход, Коммандант — пугливый конь, а потому на стартах им бывает непросто.
2024-й год у воспитанников школы олимпийского резерва прошёл успешно. Впереди — новые цели. В планах — выступление на спартакиаде среди юниоров и, конечно, выполнение новых разрядов.