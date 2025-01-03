В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл новогодний турнир

В школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью подвели итоги 2024 года. На базе ипподрома «Акбузат» прошёл традиционный новогодний турнир в дисциплине «выездка» среди юниоров, юношей и детей.

Новогодний турнир на территории уфимского «Акбузата» проходит традиционно уже несколько лет. Главной особенностью этого старта является наличие костюма у спортсменов. Конечно, всадники не забывают и о своем напарнике. Лошадей они также стараются преображать. Многие пары выделились креативными и яркими костюмами, что и брали на заметку судьи.

Уровень спортсменов с каждым годом увеличивается у нас, очень отрадно, что появилось много талантливых детей, которые всё лучше и лучше показывают результаты, всё лучше и лучше выступают. Будущее у нас, нашего конного спорта в Башкирии, фундамент заложен.

Галина Савочкина, главный судья соревнований по конному спорту

2024 год у школы олимпийского резерва был богат на соревнования. Совместно с федерацией конного спорта было проведено 12 стартов по конкуру и выездке на территории нашей Республики. Такого количества домашних турниров не проводилось никогда ранее. На нынешний год планы еще грандиознее. Например, в школе уже развивают новую дисциплину конного спорта — джигитовку.

На 25-й год у нас планов очень много. Потому что сейчас как раз верстаются календари и те соревнования, которые мы вывозим на всероссийский уровень. Самая главная задача любой спортивной школы, тем более олимпийского резерва, это выступление и показанные результаты на спартакиадах — это спартакиада учащихся, спартакиада молодежи.

Ольга Ермилова, и.о. директора школы конного спорта и современного пятиборья Республики Башкортостан

Сейчас в школе занимаются 412 спортсменов. Выступают они не только на домашних стартах, но выезжают и на всероссийские. В 2024-м трём воспитанникам школы удалось выполнить разряды кандидатов в мастера спорта. В этот список вошли Элина Хафизова, Злата Подберёзкина и Валерия Корнилова.

Конечно, многое зависит от наставника. Воспитанники Эльвиры Гатиной привыкли побеждать на соревнованиях. У нее у самой богатый спортивный опыт, и ей есть чему научить своих подопечных. Результаты прошлого года дают о себе знать.

Практически на всех выездных соревнованиях были в призах. На ПФО по юношам в кюре выиграли, по юниорам были вторыми все три дня, успешно выступили на Кубке молодежи, в призы попали. Мы командой отобрали на спартакиаду, но, к сожалению, один конь перед выездом захромал и не смог выступить. В общем, куда мы планировали выехать, везде съездили.

Эльвира Гатина, тренер-преподаватель школы конного спорта и современного пятиборья Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл новогодний турнир

Новогодний турнир в Уфе прошел по двум дисциплинам: конкур и выездка. Диана Бикбулатова выступала на коне по кличке Коммандант. Тренируются они вместе с сентября и уже выступили на двух стартах. К напарнику Дианы нужен особенный подход, Коммандант — пугливый конь, а потому на стартах им бывает непросто.

На нём все соревнования сложные. Как я уже сказала, он сам по себе боится. То есть он не сразу в выездке был, он изначально в другой специализации был, поэтому для него это всё новое, то есть он у нас уже три года, но всё равно сложновато ему. Но эти соревнования были чуть лучше, чем прошлые, потому что опыт уже есть, понимание уже есть, как он себя ведет, чего он боится.

Диана Бикбулатова, участница соревнований по конному спорту

2024-й год у воспитанников школы олимпийского резерва прошёл успешно. Впереди — новые цели. В планах — выступление на спартакиаде среди юниоров и, конечно, выполнение новых разрядов.

Волна
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