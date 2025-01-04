В Башкирии борются за жизнь косули, попавшей в ДТП

В одном из районов Башкирии косуля стала жертвой ДТП. Животное привезли в реабилитационный центр диких животных «Пин и Пуф» спустя десять часов после аварии. Врачами центра при осмотре были обнаружены осколочный перелом передней левой лапы, травма головы и возможные повреждения легких.

По словам руководителя центра Дмитрия Стрельникова, состояние косули остается стабильно тяжелым. Он отметил, что делать прогнозы рано, однако конечность спасти не удастся. В настоящее время проведены все необходимые процедуры. Косуля помещена в карантин.