В Башкирии зафиксировано 12 происшествий с детьми на зимних горках

В Башкирии произошло 12 инцидентов с детьми на зимних горках. В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям региона напомнили о правилах безопасности на ледовых городках. Происшествия были зафиксированы в период с 28 декабря по 1 января.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо следовать определённым рекомендациям: подниматься на горку только по лестнице, ждать, пока предыдущий человек не уедет, избегать задержек в нижней части горки, не кататься головой вперёд и не перебегать ледяную дорожку. Также следует помнить, что сани и ватрушки могут развивать высокую скорость.